Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am 01.02.2024 ereignete sich gegen 13:20 Uhr auf der Norkener Straße in Kirburg ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW.

Symbolbild Foto: dpa

Beide Fahrzeuge fuhren aus Kirburg kommend in Fahrtrichtung Norken. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen beider Fahrzeugführer konnten der genaue Unfallhergang während der Unfallaufnahme nicht geklärt werden.



Der Fahrer des PKW gab an, dass sich hinter ihm ein weiteres Fahrzeug befand, dessen Fahrer/in den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet haben könnte. Dieser Verkehrsteilnehmer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Hachenburg zu melden.



