Im Tatzeitraum am Sonntag, den 31.12.2023, zwischen 10:30 und 15:15 Uhr, wurde ein Fohlen auf einer umzäunten Weide im Wiesengrund in Oberroßbach durch (einen) unbekannte(n) Täter im Kopfbereich nicht unerheblich verletzt.

Wer kann der Polizei in Westerburg Hinweise auf verdächtige Vorgänge in diesem Zusammenhang geben?



