Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen an Autos

In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen auf dem rheinseitigen Parkstreifen im Bereich der Rheinuferstraße 35 bis 37. Aufgrund des örtlichen Zusammenhangs und der Art der Tatbegehung geht die Polizei davon aus, dass dieselbe unbekannte Person diese Taten verübte.

Bislang entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich.

Nach einer statistischen Auswertung der Tatumstände dürfte der Täter oder die Täterin mit hoher Wahrscheinlichkeit von Anwohnern, Passanten oder Kunden der anliegenden Gewerbe bei einer Tat beobachtet oder in der Nähe des Tatortes gesehen worden sein.

Die Polizei in St. Goarshausen bittet daher Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 06771/9327-0 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.



