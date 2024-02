Diez

Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehrsgefährdung

Am Sonntag, dem 25.02.2024, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße in Diez, in Höhe einer Tankstelle, zu einem „Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“.