Nistertal

Zeugenaufruf nach Fahrerflucht an Bahnübergang in Nistertal

Bereits am 30.07.2021 gegen 18:00 Uhr beschädigte ein weißer Transporter das Andreaskreuz am Bahnübergang am Einmündungsbereich „Rosengasse/Vorm Stein“ in Nistertal.