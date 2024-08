Zeugenaufruf nach Einbruchsserie in Höhn

Anzeige





In der Tatnacht brachen unbekannte Täter im Einkaufspark in Höhn in die dortige Filiale der Mühlenbäckerei ein.

Die Täter verschafften sich hierbei gewaltsam Zugang zur Bäckerei und entwendeten die Tageseinnahmen aus den Tresoren.



Weiterhin kam es im Höhner Einkaufspark zu einem versuchten Einbruch in den Getränkemarkt Hoffmann.



Bei einer weiteren Tat verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem in der Marktstraße geparkten Hermes-Transporter. In dessen Laderaum wurden diverse Pakete geöffnet und deren Inhalt entwendet.



Die Täter konnten jeweils unerkannt mit dem Diebesgut von den Tatorten flüchten.



Die Tatörtlichkeiten liegen unmittelbar an der viel befahrenen B255.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Westerburg unter der 02663-98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050

E-Mail: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell