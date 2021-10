Zeugenaufruf/ Graffiti in der Lahnstraße Bad Ems

In der Nacht vom 03.10.2021 auf den 04.10.2021 wurden mehrere Anwesen in der Lahnstraße in Bad Ems, durch bislang unbekannte Täter, teils großflächig mit Graffiti besprüht.

Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Der oder die Täter benutzten überwiegend blaue Farbe und hinterließen auf den verschiedenen Objekten den Schriftzug „AZN“.

In einer ersten Befragung von Anwohnern der Straße, ergaben sich bereits Täterhinweise. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die Angaben über die Täter machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Ems (02603 970 0, pibadems@polizei.rlp.de) zu wenden.



