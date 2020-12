Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 09:40 Uhr

L335 Braubach

Zeugenaufruf – Gefährdung des Straßenverkehrs

L335 Braubach. Nastätten (ots) – Am Dienstag, dem 25.08.2020, fuhr auf der L335 gegen 11.40 – 12:00 Uhr ein weißer Klein-Transporter, Opel Combo, mit MY- Zulassung von Braubach kommend in Richtung Nastätten in einer Schlange hinter einem LKW.