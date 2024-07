Bad Marienberg

Zeugen gesucht. Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 17.07.2024 ereignete sich zwischen 17:20 Uhr und 17:40 Uhr in der Bismarckstraße gegenüber der Pizzeria „Kebap-Haus Aspendos“, in Höhe Hausnummer 45 in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.