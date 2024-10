Hachenburg

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall in Hachenburg

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am 20.10.2024 ereignete sich zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr auf dem Parkplatz der Westerwald-Brauerei in Hachenburg (Am Hopfengarten) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.