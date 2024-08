Zeugen gesucht nach Straßenverkehrsgefährdung durch unsicher geführten VW Passat

Anzeige

Der graue VW Passat befuhr die B 414 von Müschenbach kommend in Fahrtrichtung Hachenburg. Durch die unsichere Fahrweise geriet der PKW in den Gegenverkehr, sodass die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten und dadurch gefährdet wurden. Im Rahmen einer Fahndung konnte der PKW festgestellt werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten beim 41-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Kokain. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Geschädigte Verkehrsteilnehmer, welche dem VW Passat ausweichen mussten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg telefonisch unter der Rufnummer 02662-95580 in Verbindung zu setzen.



