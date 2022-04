Montabaur

ZEUGEN GESUCHT nach Diebstahl aus PKW in Bannberscheid

In der Nacht vom 31.03. auf den 01.04.2022 wurde in der Ortslage Bannberscheid durch bislang unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem in der Hofeinfahrt des Geschädigten abgestellten PKW entwendet.