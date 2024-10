ZEUGEN GESUCHT! *** – Mehrere Pkw Aufbrüche

Anzeige

Durch die Täter wurde hierbei immer eine Seitenscheibe eingeschlagen, um Handtaschen und Wertgegenstände aus den Fahrzeugen zu erlangen. Die Fahrzeuge waren zur Tatzeit immer an abgelegen Wald- und Feldwegen von Spaziergängern abgestellt worden. Im Zusammenhang zu den Taten wird nach einem dunklen Citroen mit ausländischem Kennzeichen gefahndet, welcher zur Tatzeit mit zwei jungen Männern besetzt gewesen sein soll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Die Polizei weist diesbezüglich die Bevölkerung explizit darauf hin, keine Wertgegenstände in den abgestellten Fahrzeugen zurück zu lassen.



