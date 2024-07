Bogel/Nastätten

*** ZEUGEN GESUCHT *** – Grab-Vasen auf Friedhöfen entwendet!

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Grab-Vasen auf den Friedhöfen in Bogel und in Nastätten.