56357

*** ZEUGEN GESUCHT*** – Diebstahl von Baumaterialien

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

56357. Weyer (ots). Am Samstag den 10.08.2024 kam es zwischen 10:00 und 12:00 Uhr zum Diebstahl von Baumaterialien in der Rheinstraße in Weyer.