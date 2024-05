Kamp-Bornhofen

*** ZEUGEN GESUCHT *** – Bedrohung mittels Schusswaffe

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Sonntag den 26.05.2024 kam es gegen 14:50 Uhr in der Rheinuferstraße in Kamp-Bornhofen auf Höhe des Hotels „Rheinkönig“ zwischen einem Hundehalter und einem Passanten zunächst zu verbalen Streitigkeiten, in dessen Verlauf der bislang unbekannte Beschuldigte eine Waffe gezeigt haben soll.