Wohnungseinbruchsdiebstahl – Täter flüchtig – Zeugenaufruf

Am 16.06.2024 um 00:15 Uhr kam es in Montabaur in der Jahnstraße zu einem Wohnungseinbruch bei dem die Täter nach der Rückkehr der Geschädigten flüchteten.

Der oder die unbekannten Täter hebelten bei dem Einfamilienhaus die Kellertür auf und drangen so in das Gebäude ein. Anschließend wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet. Als die Geschädigte nach Hause kam, hörte sie den oder die Täter noch im Obergeschoss. Diese flüchteten daraufhin vom Balkon des Hauses in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur zu melden.



