Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 07:10 Uhr

Gückingen

Wohnungseinbruch

Am Freitag, den 30.10.2020, kam es im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:40 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Königstein“.