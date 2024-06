Wohnhausbrand in Lautzenbrücken

Am Samstag, 15.06.24, gegen 24:00 Uhr, wurden die Löschzüge der Feuerwehr Bad Marienberg zum Brand eines Wohnhauses in Lautzenbrücken, alarmiert.

Dort war es zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße gekommen.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen befand sich das Kellergeschoß im Vollbrand. Die Bewohner des Anwesens konnten dieses rechtzeitig verlassen, so dass es lediglich bei einem Bewohner zu einer leichten Rauchgasreizung kam.

Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Anwesen verhindert werden.

Ersten Feststellungen vor Ort zufolge, war der Brand im Kellergeschoß des Anwesens ausgebrochen.

Ein Raum im Kellergeschoß brannte völlig aus und war nicht mehr nutzbar. Durch die Ortsgemeinde wurde den Bewohnern kurzfristig die Mehrzweckhalle in Lautzenbrücken zum Aufenthalt zur Verfügung gestellt.

Das Kellergeschoß wurde durch den Brand teilweise beschädigt, der Brandschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst 40 Wehrleute der Löschzüge VG Bad Marienberg.



