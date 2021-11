Wirges

Wirges – Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Sowohl am Mittwoch, 27.10.2021, gegen 16:45 Uhr, als auch am Freitag, 05.11.2021, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich in dem Einmündungsbereich der Bahnhofstraße / Siemensstraße / Dr. Wodrich Straße je ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.