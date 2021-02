Wirges – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Ein unbekannter Fahrzeugführer parkte sein Fahrzeug links neben einem schwarzen Porsche Cayenne in Queraufstellung ein. Bei diesem Einparkvorgang schädigte er den vorderen linken Kotflügel des geparkten PKW. In der Folge entfernte er sich, ohne zuvor seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen, von der Unfallstelle.

Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.



