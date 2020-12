Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 20:10 Uhr

Am heutigen Nachmittag meldete sich der Hausmeister des Schwimmbades in Wirges, um eine Sachbeschädigung zur Anzeige zu bringen.

Vor Ort wurde dann festgestellt, dass sich in einer Fensterscheibe der seitlichen Eingangsverglasung zwei Einschusslöcher befanden. Vermutlich wurde von dem Parkplatzgelände aus mittels eines Luftgewehres oder einer Luftdruckpistole auf die Scheibe geschossen. Tatzeit dürfte zwischen dem 18.11.20, 17:00 Uhr und 19.11.20, 08:30 Uhr, liegen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur unter Tel. 02602-92260



