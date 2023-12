Wirges

Wirges – Sachbeschädigung an PKW ***Zeugen gesucht***

Durch Unbekannte wurde ein PKW, orangefarbener VW T-Cross, in der Nacht von Freitag, 24.11.2023, auf Samstag, 25.11.2023, beschädigt. Das Fahrzeug stand geparkt auf einem Anwohnerparkplatz in der Mozartstraße in Wirges, dort wurde es mittels grauer Sprühfarbe beschmiert.