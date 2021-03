Willmenrod- Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Der 70-jährige Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und wurde dadurch schwer verletzt. Das Motorrad rutschte in Folge dessen gegen den im Gegenverkehr befindlichen PKW und touchierte diesen leicht.

Am PKW entstand leichter Sachschaden, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der verletzte Motorradfahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.



