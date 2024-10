Wiederholte Sachbeschädigung an Ampelanlage – Zeugenaufruf

Anzeige

Hierzu wurde im Ortsteil Himburg eine Ampelanlage in Betrieb genommen. Diese wurde zwischenzeitlich bereits 2 Mal mutwillig beschädigt. Am 18.10.24 zwischen 21:00 und 23:50 Uhr wurde die Ampelanlage mittels Pflastersteinen und durch Umwerfen mechanisch beschädigt. Am 27.10.24, gegen 00:50 Uhr, wurde dieselbe Anlage mit Benzin übergossen und angezündet.



Die Polizei Westerburg erbittet Hinweise aus der Bevölkerung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell