Widerstandshandlung nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 28.05.2021 gegen 07:30 Uhr meldete die Ex-Lebensgefährtin eines 36-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, dass dieser kurz zuvor nach einem Streit an ihrer Wohnanschrift vermutlich unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung mit seinem Pkw weggefahren sei.



Das Fahrzeug konnte gegen 07:50 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Diez in der Aarstraße in Hahnstätten gesichtet und einer Kontrolle unterzogen werden, wobei sich Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung des 36-Jährigen ergaben.

Dieser verhielt sich während der gesamten Kontrolle äußerst unkooperativ und widersetzte sich den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen. Hierbei wurden der nun Beschuldigte sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Im Fahrzeug des Beschuldigten konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Ihm wurde anschließend zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen.



