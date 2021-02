Westerburg

Westerburg – Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Dienstag, den 16.02.2021, zwischen 07:50 Uhr und 09:50 Uhr, wurde in der Straße „Am Wäschbach“ Höhe der Hausnummer 5 ein sich am Fahrbahnrand befindlicher Holzzaun eines Grundstückes durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.