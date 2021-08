Westerburg

Westerburg – Sachbeschädigung durch zwei randalierende Personen

Am 10.08.20201 gegen 03:00 Uhr beschädigten zwei bislang unbekannte Täter zwei Lampen an einem Haus Höhe Hausnummer 32 sowie einen geparkten weißen Mercedes in der Adolfstraße 19. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Telefonnummer 02663/9805-0 zu melden.