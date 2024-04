Westerburg

Westerburg – Diebstahl von Dämmstoffen von einer Baustelle

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am 13.04.2024, zwischen 21 und 22 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine noch nicht bezifferte Menge an Dämmstoffen von einer Baustelle an der Realschule plus in der Wörthstraße in Westerburg.