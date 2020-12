Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 15:00 Uhr

Westerburg

Westerburg – Bewaffneter Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale

Am Mittwochmorgen kam es gegen 05.15 Uhr in der Wörthstraße in Westerburg zu einem Überfall auf eine Bäckereifiliale.