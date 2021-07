Westerburg

Westerburg- aufmerksamer Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend, den 16.07.2021 beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen PKW-Fahrer, welcher stark alkoholisiert und torkelnd aus einer Gaststätte in Westerburg in seinen PKW stieg.