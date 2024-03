Weroth

Weroth – Einbruch in Holzhandel ***Zeugen gesucht***

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am Montag, 04.03.2024, zwischen 20:20 Uhr und 20:35 Uhr, wurde in Weroth in die Büroräume eines Holzhandels eingebrochen.