Weitere telefonische Betrugsversuche in Nastätten

Die Tatverdächtigen geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erklären, dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen sei.

Im Anschluß geben die Anrufer vor, das Bargeld und die Wertgegenstände vor den flüchtigen Tätern schützen zu wollen.



Der Polizeiinspektion St. Goarshausen sind bislang 27 Fälle in zwei Wellen am Sonntag und Montag bekannt geworden.

Nach derzeitigem Stand ist es in diesen Fällen zu keinem Schaden gekommen, da die potenziellen Opfer aufmerksam waren und die Betrugsmasche erkannt haben.



Die Polizeiinspektion St. Goarshausen weist erneut darauf hin, dass die Polizei

- niemals telefonisch Bargeldbestände oder das Vorhandensein von Wertgegenständen erfragt

- niemals telefonisch Bargeld oder Wertgegenstände erbittet oder verlangt

und bittet in diesem Zusammenhang

- hinterfragen Sie, ob die telefonischen Angaben der vermeintlichen Polizisten plausibel sind

- legen Sie im Zweifel auf und rufen ihre Polizeiinspektion St. Goarshausen unter 06771/9327-0 zurück



