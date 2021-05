Weinähr

Weinähr – Geparkter Pkw beschädigt

In der Zeit von Donnerstag, den 29.04.2021 ca. 12:00 Uhr bis Freitag, den 30.04.2021 14:00 Uhr wurde ein geparkter Pkw in der Gemeindestraße Am Sonnenhang in 56379 Weinähr beschädigt.