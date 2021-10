Wasenbach & Ebertshausen – Mofa-/Krad-Diebstähle

10.21) wurden bei der Polizei Diez zwei Mofa-/Krad-Diebstähle angezeigt:



Im Zeitraum Freitagabend (15.10.21) auf Samstagmorgen (16.10.21) wurden aus einer nicht verschlossenen Scheune in Wasenbach, Bereich Hof Habenscheid, vier nicht fahrbereite Krafträder der Marke Simson entwendet. Des Weiteren wurden noch Werkzeug und Lampen gestohlen.



In der Unterdorfstraße in Ebertshausen wurde am Montag (25.10.21) festgestellt, dass ein Mofa – nähere Daten derzeit nicht bekannt – aus einer ebenfalls unverschlossenen Scheune entwendet wurde. Etwaige Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez mitzuteilen.



