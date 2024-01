Wallmerod

Wallmerod – versuchte räuberische Erpressung, Zeugen gesucht!

Am Samstagabend gegen 20:20 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher aus der Verbandsgemeinde Wallmerod in der Frankfurter Straße in Wallmerod Opfer einer Räuberischen Erpressung.