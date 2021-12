Wallmerod – Verkehrsunfall mit Flucht

Am 22.12.2021, gegen 18:00 Uhr, kam es in 56414 Wallmerod, Am Sportplatz, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Hier wurde ein geparkter silberner Ford Focus von dem Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren touchiert. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Molsberg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch eine Zeugin und die vor Ort aufgefunden Teile, ist bekannt, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen dunklen Mercedes handelt, welcher einen Schaden an der rechten Seite der Frontstoßstange aufweisen muss. Fragmente des Kennzeichen sind ebenfalls bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der flüchtige Fahrzeugführer sowie Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg, Tel: 02663-98050 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg,



Telefon: 02663-9805-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell