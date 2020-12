Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 14:01 Uhr

Wallmerod

Wallmerod- Sachbeschädigung an PKW – Zeugen gesucht!!!

In der Zeit von Montag, den 14.09.2020, 20:00 Uhr bis zum 15.09.2020, 10:30 Uhr wurde/n durch unbekannte/n Täter drei Reifen eines blauen Opel Corsa in der Kirchstraße 8, in 56414 Wallmerod beschädigt, indem diese aufgeschlitzt wurden.