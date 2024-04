Wahlrod

Wahlrod- Sachbeschädigung durch Graffiti an einem geparkten PKW

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Unbekannte/r Täter beschädigt im Zeitraum vom 28.04.2024, 12:00 Uhr bis 29.04.2024, 08:15 Uhr in der Rheinstraße 10, in 57614 Wahlrod einen geparkten PKW, Marke Skoda Oktavia, in der Farbe Schwarz, indem dieser mit weißer Sprühfarbe (Graffiti) rundherum besprüht worden ist.