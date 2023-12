Wahlrod, Hehlinger Hof – Einbruchsdiebstahl in Metzgerei; Bargeld entwendet

In der Zeit von Samstag, den 11.11.2023, 14:00 Uhr bis Montag, den 13.11.2023, 04:00 Uhr, kam es in Wahlrod zu einem Einbruch in die dortige Metzgerei.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Die unbekannten Täter gelangen offensichtlich durch das Aufhebeln der Schiebetüre des Haupteinganges in das Gebäudeinnere. Im Verkaufsraum wurde anschließend die Kasse aufgehebelt und das Bargeld entnommen. Bei dem Bargeld handelt es sich um einen mittleren, dreistelligen Betrag.

Etwaige Zeugenhinweise in Bezug auf verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662/9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell