02.11.2020

In den frühen Morgenstunden des 02.11.2020, gegen 01:28 Uhr wurde der Polizeiinspektion Westerburg mitgeteilt, dass am Ortseingang Pottum (aus Stahlhofen kommend), auf dem Parkplatz Wiesensee ein PKW brennen würde.





Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die zuvor alarmierte Feuerwehr wurde festgestellt, dass es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand wohl um eine Brandstiftung handelt.



Der oder die unbekannte/n Täter setzten den PKW in Brand, woraufhin sich das Feuer auf das gesamte Fahrzeug ausbreitete.



Die Polizeiinspektion Westerburg bittet an dieser Stelle um sachdienliche Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663/98050

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



