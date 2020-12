Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 04:00 Uhr

Am 02.11.2020 gegen 02:20 Uhr kam es in der Ortsrandlage Birlenbach zum Brand einer Futterlagerscheune.

In dieser Befand sich eine hohe Anzahl an Heu- und Strohballen.



Durch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Diez konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres nahes Gebäude verhindert werden. Die Scheune selbst konnte nicht mehr abgelöscht werden und wurde kontrolliert abbrennen gelassen.



Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



