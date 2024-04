Vier PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Siershahn / Höhr-Grenzhausen (ots) – Am 25.04.2024 wurden durch die Polizei in Montabaur erneut Verkehrskontrollen hinsichtlich der Verkehrstüchtigkeit von Kraftfahrzeugführern durchgeführt.

Im Zeitraum von 17:30 bis 20:30 Uhr wurden mehrere PKW-Fahrer in der Bunzlauer Straße in Siershahn kontrolliert. Drei PKW-Fahrer im Alter von 27, 28 und 44 Jahren wiesen eine aktuelle Drogenbeeinflussung auf. Alle drei standen unter dem Einfluss von Cannabis und chemischen Drogen. Ihnen wurden die Weiterfahrten untersagt und allen drei zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurden bei zwei weiteren Männern Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet, sowie mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren bei kleineren Verstößen eingeleitet.

Um 00:10 Uhr wurde ein weiterer PKW-Fahrer in Höhr-Grenzhausen in der Paul-Viehmann-Allee einer Kontrolle unterzogen. Da der 23-jährige junge Mann drogentypische Konsummerkmale aufwies, wurde bei ihm ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Cannabisprodukte und auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



