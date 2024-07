Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen

Bei Kontrollen der Polizeiinspektion Montabaur in Wirges und Montabaur wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.

Allein zehn Verkehrsteilnehmende wurden im Stadtgebiet Montabaur kontrolliert, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon in verbotswidriger Weise nutzten.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Wirges mittels Lasermessgerät wurden zwischen 11:30 h und 13:00 h 14 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit registriert und geahndet.

Ein Verkehrsteilnehmer flüchtete bei Erkennen der Kontrollstelle. Im Zuge der Fahndung konnte das betreffende Fahrzeug im Stadtgebiet Wirges aufgefunden werden. Der Fahrer hatte die Kennzeichen abgeschraubt und mit diesen die Flucht zu Fuß fortgesetzt. Die weiteren Ermittlungen führten zur Identifizierung des Flüchtenden, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.



