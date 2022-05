Verursachen eines Verkehrsunfalls ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

Am Nachmittag des 2.2022 kam es gegen 15:15h in der Ortslage Niederelbert zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Am Nachmittag des 2.5.2022 kam es gegen 15:15h in der Ortslage Niederelbert zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Kraftfahrzeugführer erkannte zu spät, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug abbremste und fuhr infolgedessen auf das Fahrzeug auf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem nutzte er das Fahrzeug ohne das Einverständnis der Halterin.



Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



