Im Zeitraum vom 26.30.10.2020 kam es in der Straße „Eisensteinfeld" zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Katzenelnbogen (ots) – Im Zeitraum vom 26. – 30.10.2020 kam es in der Straße „Eisensteinfeld“ zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Durch den oder die unbekannten Täter wurde zunächst versucht, zwei rückwärtig gelegene Terassentüren aufzuhebeln. Nachdem diese nicht gelang, wurde ebenso erfolglos versucht, die bereits angegangenen Türen mit einem Stein einzuwerfen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden



