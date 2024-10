Versuchter und vollendeter Diebstahl aus Kfz in Diez ***Zeugen gesucht***

In dem Zeitraum, 13:45 Uhr bis 15:30 Uhr, wurde an einem geparkten Pkw, Wanderparkplatz, L 318, die Seitenscheibe eingeschlagen und eine Damenhandtasche mit Inhalt entwendet.

In einem weiteren Fall wurde auf einem Parkplatz in der August-Horch-Straße, Höhe Brückenüberführung B 54, die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen. Hierbei konnten zwei Personen festgestellt werden. Diese verließen ohne Beute den Tatort. Es soll sich um kräftige Männer gehandelt haben, ca. 40 Jahre alt, beide mit Gürteltaschen, grauem bzw. dunklem Pullover, bekleidet. Die Männer sollen nach Zeugenangaben osteuropäisch ausgesehen haben.



