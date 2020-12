Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 14:00 Uhr

Bereits am Donnerstag, 20.08.2020 kam es gegen 23:30 Uhr in der Lindenstraße zu einem versuchten Raubdelikt.

Ein bisher unbekannter Täter stieg offensichtlich durch ein offenstehendes Fenster in die Wohnung eines Ehepaares ein und forderte das Ehepaar unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe von Bargeld. Nachdem dies verweigert wurde flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei dem Täter handelt es sich um einen jungen heranwachsenden Mann. Dieser war circa 160 – 170 groß, sehr schlank und war dunkel gekleidet. Vor dem Gesicht trug einer einen dunklen Mund-/ Nasenschutz.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell