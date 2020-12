Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 16:10 Uhr

In dem Zeitraum von Samstag auf Sonntag (03.

10.2020 / 21:00. 04.10.2020 / 13:50 Uhr) wurde durch bislang unbekannte Täter versucht, die Eingangstür des Sonnenstudios im Johann-August-Ring in Hachenburg aufzuhebeln. Zudem wurde augenscheinlich versucht, das Türschloss gewaltsam zu entfernen. Durch die Tathandlung entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.



Es gelang nicht, die Tür zu öffnen und das Gebäude zu betreten.



Hinweise, welche auf infrage kommende Tatpersonen / Verdächtige / Zeugen schließen lassen, werden an die aufgeführte Polizeidienststelle erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



