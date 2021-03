Holzappel

Versuchter Einbruchdiebstahl in Fahrschule

Der Polizeiinspektion Diez wurde am Freitag, den 19.03.2021, gegen 23:40 Uhr durch einen Anwohner ein aktueller Einbruch in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Hauptstraße gemeldet.